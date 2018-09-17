Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor A.Ş. ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor'da topun başına geçen Villafanez arka direğe ortaladı. Burada topa yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı. 1-0

11. dakikada gelişen Trabzonspor kontratağında Sosa'nın ara pasında topla buluşan Rodallega, rakiplerini geçerek ceza sahasına sokuldu. Kalenin sağ çaprazına giren Rodallega buradan sert vurdu fakat kaleci Ufuk gole izin vermedi.

20. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Olcay kalenin önüne ortaladı. Burada topa yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşu gol çizgisini geçti fakat karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya pozisyonun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

24. dakikada Ceyhun, Efecan ve Villafanez üçlüsü birbirleriyle tek pas yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Burada Efecan'ın topu önüne sürmesiyle gelişine şut çeken Villafanez'in vuruşunu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un top kaybıyla atağa geçen Trabzonspor, sağda Yusuf'un ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Ufuk engelledi. Kaleciden dönen topu kontrol eden Olcay'ın sert vuruşu kaleci Ufuk'u geçti ancak Merih Demiral topu gol çizgisinden çevirerek, golü engelledi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler:Halis Özkaya, Ceyhun Sesigüzel, Özgür Yankaya,

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Merih Demiralx, Giorgos Tzavellas, Baiano, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse, Efecan Karaca, Lucas Villafanez

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Bobo, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme

Yedekler: Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Zeki Yavru, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Vahid Amiri, Abdülkadir Ömür, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Caleb Ekuban

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Merih Demiral (Dk. 4) (Aytemiz Alanyaspor)