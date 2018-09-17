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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor A.Ş. ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


47. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Pereira hareketlenerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Ufuk'u geçerek uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.


51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.


61. dakikada sol kanattan Ceyhun'un ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda Onur gole izin vermedi. Seken topu Cisse bir kez daha tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.


82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Merih topu kesti. Seken topla buluşan Yusuf'un sert şutunda kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.


84. dakikada Amiri sol kanatta rakibinden sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Merih, Rodallega'dan önce kritik bir hamle daha yaparak topu kornere gönderdi.


90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, sol çizgide tüm rakiplerinden sıyrılıp topu içeriye çevirdi ancak Cenk Ahmet topa dokunmayı başaramadı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler:Halis Özkaya, Ceyhun Sesigüzel, Özgür Yankaya,


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylanx, Merih Demiralx, Giorgos Tzavellas, Baiano, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Giannis Maniatis (Taha dk. 77 ), Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse, Efecan Karaca (Junior Fernandes dk. 77), Lucas Villafanez (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 87 ?)


Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Bobo,


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi (Caleb Ekuban dk. 81 ?), Jose Sosa, Olcay Şahan (Abdülkadir Ömür dk. 46) Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme (Vahid Amiri dk. 64)


Yedekler: Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Zeki Yavru, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Caleb Ekuban


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Merih Demiral (Dk. 4) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Fabrice N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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