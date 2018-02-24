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24 Şubat 2018 20:59

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

24 Şubat 2018 20:59

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde N’Doye kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top kalecide kaldı.


68. dakikada ceza sahası sol çaprazından Yusuf’un ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topa Burak Yılmaz vurdu. Kaleciden önce N’Doye kafayla yeniden Burak Yılmaz’a indirdi. Bu oyuncu topu ağlara yolladı. 1-1


71. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre’nin sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.


75. dakikada Pereira’nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada ceza yayının hemen gerisinden N’Doye’un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.


77. dakikada sol kanattan N’Doye’un pasında topla buluşan Abdülkadir’in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2


82. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Onur topu güçlükle kontrol etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx


Aytemiz Alanyaspor: Riou xx, Gassama xx, Tzavellas x (M’Billa dk. 81 ?), Wellinton x, Barış xx, Sackey x, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Vilafanez x, Fernandes xx, Douglas x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Fofana, N’Sakala, Hasan Emiroğlu, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Murat Sevimler


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur xx, Durica xx, Novak xx, Okay xx, Kucka x (Yusuf Yazıcı dk. 60 xx), Abdülkadir xxx (Onazi dk. 90+5 ?), Sosa xx, Olcay x (N’Doye dk. 46 xxx), Burak xx


Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artarslan, Bero, Rodallega


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Emre Akbaba (dk. 8) (Aytemiz Alanyaspor), Burak Yılmaz (dk. 68), Abdulkadir (dk. 77) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Durica, Sosa, Onur, Burak (Trabzonspor), Tzavellas, Efecan, Barış, Vilafanez, Douglas, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)




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