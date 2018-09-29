Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Efecen Karaaca ceza sahası içinde Eray tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Villafanez'in şutunu kaleci Fatih kurtardı.
69. dakikada Lopes'in ayağına rakip yarı sahanın ortalarında sert bir müdahalede bulunan Isaac Sackey, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
82. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında ceza sahasına sokulan Efecan'ın ortasında topla buluşan Fernandes, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
90+2. dakikada Akhisarspor'un ceza sahasının sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal'in ortasında ceza sahası Seleznov kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Giorgos Tzavellas, Baiano, Fabrice N'Sakala, Merih Demiralx, Giannis Maniatisx (Taha Yalçıner dk. 88 ?), Isaac Sackey, Ceyhun Gülselam, Papiss Cissex, Efecan Karacax (Hasan Ayaroğlu dk. 86 ?) Lucas Villafanez (Junior Fernandes dk. 79)
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Djalma Campos, Bobo,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (Miguel Lopes dk. 46 ?), Adrien Regattin (Josue dk. 46), Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Güray Vural, Eray Ataseven (Bilal Kısa dk. 79 ?), Evgen Seleznyov
Yedekler: Milan Lukac, Dany, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Onurcan Güler, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Papiss Cisse (dk. 7), Junior Fernandes (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor), Seleznov (dk. 90+2) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Isaac Sackey (dk. 69) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic (Akhisarspor), Isaac Sackey, Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor)