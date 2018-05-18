haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen Antalyspor atağında Nazim Sangare’nin sağdan getirip ceza alanı yayı içine çıkardığı topa Charles’in sert şutunu kaleci Haydar uzandı ve gole izin vermedi.

56. dakikada Antalyaspor savunma arasına Filipe Augusto’nun gönderdiği ara pasta topun sahibi olan Douglas kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Ozan Evrim yatarak müdahalesi ile rakibine gol vuruşu şansı tanımadı.

61. dakikada gelişen hızlı Alanyaspor atağında Efecan Karaca’nın ceza alanı dışından ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Lucas Villafanez’in sert şutunda top kaleci Ozan Evrim’in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 2-1

69. dakikada rakip yarı sahanın ortasından Alanyaspor’un kazandığı serbest vuruşu Filipe Augusto kullandı ve penaltı noktası üzerine gönderdiği ortasına Douglas’ın isabetli kafa vuruşu kaleci Ozan Evrim’in üzerinden ağlarla buluştu. 3-1

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba’nın soldan altı pas içine yerden sert gönderdiği ortasına son anda yatarak Charles ayak koydu ve topu kornere çeldi.

81. dakikada Alanyaspor atağında Filipe Augusto’nun savunma arkasına gönderdiği pasına Emre Akbaba hareketlendi ve penaltı noktasındaki gol vuruşuna kalesinden çıkan Ozan Evrim müdahalesi ile izin vermedi.

90+1. dakikada Alanyaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topu sol çaprazda önünde bulan Souleymane Doukara’nın sert ve isabetli şutu ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Barış Başdaş xx, Berkan Emir xx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx, Welinton Silva xx, Filipe Augusto xxx (Mamadou Fofana dk. 83 ?), Lucas Villafanez xxx, Efecan Karaca xxx (Junior Fernandes dk. 76 x), Emre Akbaba xxxx, Taha Yalçıner xx, Dyanfres Douglas xxxx (Francisco Wanderson dk. 76 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Fabrice N’Sakala, Giorgos Tzavellas, Isaac Sackey, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç xxx, Johan Djourou xx, Musa Nizam xx (Charles Fernando dk. 45 x), Chico xxx, Nazim Sangare xxx, Milan Jevtovic xxx, Diego Angelo xxx,Emre Güral xxx (Maicon Marques dk. 70 ?), Harun Alpsoy xx (Danilo Campos dk. 46 x), William Vainqueur xx, Souleymane Doukara xxx,

Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Oğuzhan Kolak, Mustafa İnan, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Jevtovic (dk. 12), Doukara (dk. 90+1) (Antalyaspor), Douglas (dk. 37), Lucas Villafanez (dk. 61), Douglas (dk. 69) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Augusto, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Vainqueur (Antalyaspor)