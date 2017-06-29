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29 Haziran 2017 12:22

Spor ve sanat etkinlikleri ‘Engelli Yaz Okulu’nda

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukları ‘Engelli Yaz Okulu’na davet ediyor.

Spor ve sanat etkinlikleri ‘Engelli Yaz Okulu’nda

29 Haziran 2017 12:22

3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında resimden müziğe, masa tenisinden futbola 12 farklı branşta engelli çocuklar ücretsiz olarak ‘Engelli Yaz Okulu’ndan faydalanabilecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi yaz aylarında da birbirinden farklı etkinliklere sahne oluyor. Engelli çocuklar Resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, eğitsel oyunlar gibi alanlarda eğitim alabilecek. 4-15 yaş arası engelli çocukların yararlanabildiği yaz okulunda çeşitli sosyal faaliyetler de düzenlenecek.



Eğlence ve eğitim birarada


Engelli Yaz Okulu, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Hem eğlendiren hem de öğreten Engelli Yaz Okulu’nda uzman eğitimciler tarafından haftanın belirli günlerinde eğitim verilecek. Özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu başvuruları 443 30 06-07 numaralı telefondan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ya da 248 55 49 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi’ne yapılabilecek.




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