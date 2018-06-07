STB Başkanı Yaşacan güven tazeledi

Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Başkan Recep Şamil Yaşacan güven tazeledi.

Spor Turizmi Birliği’nin 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda mevcut başkan Recep Şamil Yaşacan yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda ayrıca, tesislerden sorumlu Başkan Yardımcılığına Gökhan Ramazanoğlu, Acentelerden sorumlu Başkan Yardımcılığına Kurtuluş Gülşen, Genel Sekreterliğe İlengiz Gürel seçildi.

Genel Kurulun ardından Başkan Recep Şamil Yaşacan, Spor Turizminin devlet destekleri kapsamına alınması, Türkiye Futbol Federasyonu’na akredite bir Birlik olması için çalışacaklarını söyledi.