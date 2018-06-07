Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 15:41

STB Başkanı Yaşacan güven tazeledi

Spor Turizmi Birliği’nin (STB) 3.

STB Başkanı Yaşacan güven tazeledi

07 Haziran 2018 15:41

Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Başkan Recep Şamil Yaşacan güven tazeledi.


Spor Turizmi Birliği’nin 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda mevcut başkan Recep Şamil Yaşacan yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda ayrıca, tesislerden sorumlu Başkan Yardımcılığına Gökhan Ramazanoğlu, Acentelerden sorumlu Başkan Yardımcılığına Kurtuluş Gülşen, Genel Sekreterliğe İlengiz Gürel seçildi.


Genel Kurulun ardından Başkan Recep Şamil Yaşacan, Spor Turizminin devlet destekleri kapsamına alınması, Türkiye Futbol Federasyonu’na akredite bir Birlik olması için çalışacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç