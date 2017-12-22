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22 Aralık 2017 17:27

Su çalışmasının yüzde 20’si tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manay Mahallesinden Korkuteli ilçe merkezine gelecek olan içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor.

Su çalışmasının yüzde 20’si tamamlandı

22 Aralık 2017 17:27


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından, Manay Mahallesinden Korkuteli’ne gelecek olan içme suyu irsaliyesinde 40 kilometrelik mesafenin 9 kilometresi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Korkuteli’nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan projenin yüzde 20’sinin tamamlandığını söyledi.


Çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirten Bilgiç, “Yüklenici firma dağları delerek suyu getirmek için yoğun bir şekilde çalıştı ve güzergahı tamamladı. Faaliyete geçecek olan bu dev proje uzun vadede ilçemizde içme suyu problemini tamamı ile ortadan kaldıracaktır. Manay Mahallemizden, ilçe merkezine 40 kilometre uzunluğunda 600’lük çelik borular ile getirecek olduğumuz içme suyu ishale hattında ayrıca terfi istasyonları, maslaklar ve 2 bin 500 metreküp su deposu bulunmakta. Çalışmalar tamamlanmasıyla ilçemizin 50 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkacaktır” dedi.




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