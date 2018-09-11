Su motoruyla bahçe sulaması ölümle bitti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde su motoruyla bahçe sulamaya çalışan kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Hacıveliler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi İsa Efe (68), kuruyan bahçesini sulamak için dere yakınındaki elektrikli su motoruyla su çekmek istedi. İddiaya göre motorun fişini prize takan Efe, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapıldı. Sesler üzerine bölgeye gelen Efe'nin akrabaları hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve akımı kesti. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk tedavinin ardından yaşlı adam ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İsa Efe, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Kumluca'da toprağa verilecek.