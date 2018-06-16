Olay, Manavgat Kum mevkiinde tekne imalat ve bakımının yapıldığı çekmek yerlerinden birisinin önünde yaşandı. 2017 Kasım ayında bakım için karaya çıkarılan Arap Baba 2 isimli 24 metrelik 110 kişi kapasiteli tür teknesi bakımının tamamlanmasının ardından 4 gün önce Manavgat Irmağına indirildi. Tekne tur için hazırlanırken ırmakta yan yattı.

Çekek yeri çalışanları teknenin Manavgat Irmağında su seviyesinin düşmesi ve teknenin dibe oturması nedeniyle yan yattığını dile getirdiler.

Bir-Der kurucu Başkanı tekne bakım ve imalatı tır teknesi işletmecisi Ramazan Taş özelleştirmelerin ardından barajların başına buyruk hareket etmesi nedeniyle Manavgat Irmağında ve Manavgat ’ta istenilmeyen olayların yaşandığını iddia etti. Taş, "Son 1 ay içerisinde 4 kişi Manavgat Irmağında boğuldu. Daha 3 yıl öncesine kadar turistler Manavgat Irmağında tur yapmak için yarışırken bugün turistler tura çıkmıyor. Irmağın sürekli yükselip düşmesi nedeniyle balık ve kuş nesli tükeniyor. Barajlardan keyfi olarak gelişi güzel su bırakılması turizmi bitirdiği gibi doğal yaşamı da bitiriyor. Şelaleye gelen turistler bir gün şelaleyi sular altında görürken diğer gün şelalede su olmuyor. Geçen yıl milyonlarca balık telef oldu. Ne var ki kimse bir şey yapmadı. Yetkililerden artık bi işe dur demelerini şu bırakma işini düzene sokmalarını istiyoruz. Daha fazla canlar yanmasın hayvanlar bitkiler ölmesin" dedi.

Manavgat Irmağında yan yatan tekne vinç ve iş makineleri tarafından uzun uğraşlar sonunda kaldırıldı.Teknenin maddi değerinin 1 milyon 200 bin tl olduğu bakım için 50 bin lira masraf edildiği şu anki zararın tahminen 80 bin lirayı bulacağı belirtildi.