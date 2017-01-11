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11 Ocak 2017 18:13

Su tesisatçısı, su basmış evinde ölü bulundu

Su tesisatçısı, su basmış evinde ölü bulundu

11 Ocak 2017 18:13

Antalya’da kendisinden iki haftadır haber alınamayan su tesisatçısı, su başmış haldeki evinde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen su tesisatçısı Mehmet Yılmaz’ı (53) komşuları uzun süre göremedi. Komşuları, düzenli olarak çamaşır yıkayıp evinin önüne asan Yılmaz’ın çamaşırlarının günlerce asılı olduğunu görünce şüphelendi. Yılmaz’ın evine yaklaşan komşuları içeriden gelen kötü kokuyu alınca durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri kapısı kırılarak girilen evin içerisinin suyla dolduğunu gözlemlediler. Evin içerisinde arama çalışması yapan olay yeri inceleme ekipleri, banyoda Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaşırken, musluğun da açık kaldığını tespit ettiler.
Eşinden ayrı bir çocuk babası olan Yılmaz’ın cesedi, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Yılmaz’ın komşusu Aydın Durmuş, “10 gündür göremiyorduk. Çamaşırların dışarıdaydı, televizyonun da açık olduğunu pencereden görünce merak ettim, polisi aradım. İyi birisiydi, hiç kimseye zararı yoktu” dedi.
Polis’in olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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