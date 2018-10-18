Sucuk ve alkollü içecek hırsızları yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir market zincirinin iki ayrı şubesinden 2 adet sucuk çaldığı iddia edilen 2 kişi ile bir içecek firmasından alkollü içecek çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi ve Emek Mahallesi'nde bir marketler zincirinin iki ayrı şubesinden sucuk çalınması, Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı yaptığı belirlenen T.E. ve H.S.'yi Demokrasi Bulvarı üzerinde yakaladı. T.E. ve H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir içecek firmasından alkollü içecek çaldığı belirlenen M.G. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. M.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.