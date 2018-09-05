Sudanlı saldırganın mahalleliye yaşattığı dehşet kamerada

Arızalı kameralardan kurtarılan görüntülerle çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına takılan görüntüler olayın dehşetini gözler önüne seriyor. Görüntülerde, markete giderek buzdolabının yanında bir süre duran Sudan Uyruklu Dominic Ngor, daha sonra çıkışa yönelip telefonla konuşmaya başlıyor. Bu sırada markete bindikleri scooteriyle 6 yaşlarında 2 kız çocuğu geliyor. Çocuklardan biri dışarıda beklerken diğeri içeriden oyuncaklı şekerleme almaya giriyor. O sırada telefonla görüşmekte olan Dominic Ngor, kısa süre sonra dışarıda beklemekte olan J.P.S. isimli kız çocuğuna hırsla tokat atıp adeta yere yapıştırıyor ve uzaklaşıyor. Ağlayarak içerideki arkadaşının yanına kaçan J.P.S., marketteki kasa görevlisi kadın tarafından teselli edilmeye çalışılıyor.

Otel işletmecisi İrfan Demirkol ve görevliler olayı duyarak market önünde gerekli yerlere telefon ederken, Dominic Ngor, bu kez ellerinde taşlarla tekrar geri dönüyor. Kasiyer korkuyla içeriye kaçarken, saldırgan, sakınmaya çalışan İrfan Demirkol’u başına fırlattığı taşla yaralıyor. Demirkol yere düşerken, markete elinde taşla dalan saldırgan, kız çocuklarına ve kasiyer kıza saldırıyor ve yine uzaklaşıyor. Görüntülerin son bölümünde, kameraların görüş alanı dışında, 100 metre kadar uzakta çöp dökmekte olan 15 yaşındaki I.Ç.’ü başına fırlattığı taşla ağır yaraladıktan sonra yerde tekmelemeye başlayan ve o esnada mahalleli üç gencin müdahalesiyle ellerinde taşlarla markete doğru koşmakta olan saldırganın olay yerinde biriken kalabalık tarafından etkisiz hale getirilmesi, ambulans ve polis ekiplerinin gelişi yer alıyor.