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11 Eylül 2017 11:13

Sugözü’nde sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Sugözü Grup Yolu’nda sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.

Sugözü’nde sıcak asfalt çalışması devam ediyor

11 Eylül 2017 11:13


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gazipaşa’nın en işlek yayla yollarından Sugözü Grup Yolu’nun 5 kilometrelik bölümünü daha sıcak asfaltla kaplıyor. Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Koordinatörü Ahmet Büyükakça, Sugözü Grup Yolu’na ilk sıcak asfaltın 2016 yılının başlarında döküldüğünü belirterek “O dönemde Gazipaşa Toptancı Hali ile Küçüklü İlköğretim Okulu arasındaki Sugözü Grup Yolu’nun 6 kilometrelik bölümü deforme olmuş, adeta vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Şikayetleri dikkate alarak bu bölgede toplam 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Büyükşehir Belediyemiz, 2017 yılı asfalt programı kapsamında Sugözü Grup yolumuz için bir 5 kilometrelik daha sıcak asfalt bütçesi ayırdı. Kurban Bayramı öncesinde yolumuzun altyapısını hazırladık. Ekiplerimiz şuan yolumuzda sıcak asfalt dökümü gerçekleştiriyor. 10 gün içerisinde yolumuzun 5 kilometrelik bölümü daha sıcak asfaltla kaplanmış olacak ve vatandaşlarımız ulaşımlarını daha konforlu bir şeklide gerçekleştirebilecek” dedi.




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