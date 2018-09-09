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Sümer Ezgü’den Bakan Çavuşoğlu’na Yörük havası


Bakan Çavuşoğlu, Antalya programı kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü’yü evinde ziyaret etti. Ezgü’nün oğlu Yaman’ın doğum gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra aileyle sohbet etti. Sümer Ezgü, ziyarette Bakan Çavuşoğlu’na Teke yöresine ait bir ’cura’ çeşidi olan ’üç telli’ ile Yörük havaları çalarak, türküler söyledi. Bakan Çavuşoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.


Ezgü de sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, rahmetli annesinin ‘bendenizi evladım’ diye izlemesinin yakınlığı ve dostlukla evimizi ziyaret edip, oğlumuz Yaman’ın doğumunu kutladı. Nazik ziyareti bizi ailece mutlu etmiştir. Ayrıca sanata ilişkin sohbetimiz için eşim Gülay Ezgü ve ben kendisine teşekkür ederiz” diyerek, Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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