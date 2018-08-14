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14 Ağustos 2018 16:48

Sünnet çocuklarına Başkan Çalık’tan ziyaret

Serik Belediye Başkanı Prof.

Sünnet çocuklarına Başkan Çalık’tan ziyaret

14 Ağustos 2018 16:48

Dr. Ramazan Çalık, toplu sünnet şöleni kapsamında sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti.


Serik Belediyesi tarafından Serik’te geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene de 50’ye yakın çocuğun yararlanacağı sünnet organizasyonu öncesi Başkan Çalık eşi Hayrunisa Çalık ile birlikte cerrahi müdahaleleri yapılan çocukları hastanede ziyaret etti. Çocuklarla şakalaşarak ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çalık, delikanlılığa adım atan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Çalık; “Hayatın her safhasında çocuklarımızın yanındayız”


Sosyal sorumluluk sahibi bir belediye olduklarını belirten Çalık, “Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri var. Delikanlılığa ilk adımı atacak olan çocuklarımızın tüm sünnet kıyafetleri Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Uzman ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda sünnet olan çocuklarımız, gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından sağlıklarına kavuşana kadar takipleri yapılıyor. Minik yavrularımız için düzenlediğimiz sünnet şölenimizle de bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız. Hayatın her safhasında çocuklarımızın yanındayız” dedi.




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