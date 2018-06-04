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04 Haziran 2018 17:28

Sünnet olan çocuklara ’cesaret diploması’

Korkuteli Devlet Hastanesi yeni bir uygulamaya imza attı.

Sünnet olan çocuklara ’cesaret diploması’

04 Haziran 2018 17:28

1 Haziran’dan itibaren sünnet olan ve operasyon geçiren çocuklara hastane yönetimi tarafından “Cesaret Diploması” verilmeye başlandı.


Korkuteli Devlet Hastanesinde 1 Haziran tarihinden itibaren sünnet olan ve operasyon geçiren çocuklara “Cesaret Diploması” verilmeye başlandı. Amaçlarının çocukları motive etmek ve aileleri gururlandırmak olduğunu belirten Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Ateş, ‘Sünnet mutlaka bu konuda eğitim almış deneyimli hekimler tarafından ameliyathane ortamında steril bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Hastanemizde sünnet işlemi günübirlik olarak yapılmakta olup işlemden birkaç saat sonra hastalar taburcu edilebilmektedir. Çocuklarımıza uyguladığımız en ufak bir tıbbi işlem bile hastalarımızı oldukça kaygılandırmakta ve zihinlerinde hastane korkusunun var olmasına sebep olabilmektedir. Bizde ameliyat olması gereken miniklerimizin kaygısını en aza indirebilmek ve hastane korkularının önüne geçmek için ameliyat olduktan sonra Cesaret Diploması vererek şifa ile evlerine uğurluyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için mutluluk verici. Tüm hasta çocuklarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.




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