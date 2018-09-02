Süper Kupa Muratpaşa’nın

İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynan karşılaşmanın ilk yarısını Muratpaşa Belediyespor, 17-16 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunda ağırlığını iyiden iyiye hissettiren Paşanın Melekleri, farkı arttırdı ve karşılaşmadan 34-29 galip ayrıldı. Paşanın Meleklerinin deneyimli ismi Yeliz Özel, attığı 10 golle karşılaşmaya damgasını vururken yeni transferlerden Yağmur Toprak 6 golle karşılaşmayı tamamladı. Takıma bu sezon katılan genç oyuncular 18 yaşındaki Eda Nur Kılıç 4 ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz da maçta 3 sayı kaydetti.

Uysal, “Gurur duyuyoruz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, maçın ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Uysal, twitterdan yaptığı açıklamada “Süper Kupa’yı Muratpaşa’mıza getiren takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyor; başarılarının devamını diliyorum. Kendi kendisine yabancı sporcu sınırlaması koyan ve sadece 2 yabancı sporcuyla oynayan, ligin tek takımı Muratpaşa Belediyespor’umuzun başarısıyla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin katkısı

Antrenör Birol Ünsal ise öncelikle Muratpaşa Belediyespor ve Antalya spor tarihine yeni bir kupa eklemenin mutluluğunun yaşadıklarını söyleri. Son derece kaliteli bir maç olduğunu belirten Ünsal, “Özellikle genç oyuncularını takıma katkısı beni mutlu etti” dedi.

“Daha çok istedik”

Maçın yıldızı Yeliz Özel ise, herkesin Polatlı Belediyespor’u favori gördüğü bir maçta gelip geldiklerini belirterek “Büyük bir sürpriz yaptık. Demek ki, biz daha çok istedik, mücadele verdik ve sonuçta şampiyonluktan sonra Süper Kupa’yı da alarak evimize dönüyoruz” diye konuştu.