Süper kupayla dönen Paşa’nın meleklerine muhteşem karşılama

Sporculara madalyalarını takdim eden Uysal amatör ve kitle sporlarına her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Muratpaşa olarak çölde bir su gibiyiz. Bataklıkta açan çiçek gibiyiz” dedi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupa’yı da Antalya’ya getiren Muratpaşa Belediyespor, Kadın Hentbol takımı için kutlama programı düzenlendi. Antalya’nın takımlar düzeyinde tek süper lig şampiyonu ve süper kupa sahibi ‘Paşanın Melekleri’, düzenlenen törenle kupayı aldılar. Aralarında iki yabancı uyruklu sporcunun olduğu toplam 17 kadın sporcuya madalyalarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.

“Muratpaşa olarak çölde su gibiyiz”

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hentbolun Muratpaşa’da bir gelenek olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de amatör takımların kötü durumda olduğunu ifade Başkan Uysal, “Amatör ve kitle sporlarına önem verilmiyor. Daha çok yarışma boyutlarıyla ilgileniliyor. Adeta, bahis oynanan alan gibi ele alınıyor. Muratpaşa olarak çölde bir su gibiyiz. Bataklıkta açan çiçek gibiyiz. ‘Bu olanlara meydan okuyan’, ‘spor önemlidir’, ‘amatör sporlar kıymetlidir’, diyen bununla da yetinmeyenleriz” dedi.

“Gayret edeceğiz”

Amatör sporun, akşam üzeri iş çıkışı bütün meslek gruplarının toplanarak yaptığı bir aktivite olduğunu vurgulayan Uysal şöyle konuştu:

“Biz Muratpaşa’mızda çok sayıda spor salonu inşa ederek, spor yapan genç insanların üst boyutta spor yapmasının kanallarını açarak, farklı yaklaşım gerçekleştirerek, 24 bin insana düzenli spor yaptırarak, başka bir yaklaşımı yansıtmaya gayret ediyoruz. Muratpaşa Belediyespor’un 2015 sezonundan bu yana hentbol liginde, yabancı ligler durumunda. Muratpaşa Belediyespor kendi öz kaynaklarıyla, yetenekli yerli sporcularla sonuca giden bir kulüptür. Sporcularımızın her biri ayrı ayrı farklı başarılara imza attılar. Yeni genç sporcular yetiştirmeye, bu uğurda çaba göstermeye ve geniş kitlelerin düzenli spor yapmalarına gayret edeceğiz”