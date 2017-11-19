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19 Kasım 2017 16:07

Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - E. Y. Malatyaspor: 0

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 - E. Y. Malatyaspor: 0

19 Kasım 2017 16:07

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sol kanattan Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


50. dakikada Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Vagner Love’ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top filelere gitti. 1-0


54. dakikada ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Aytaç Kara’nın şutunu kaleci Haydar kontrol etti.


80. dakikada Murat Yıldırım’ın sol kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanından Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


83. dakikada sol kanattan Aytaç Kara’nın köşe atışında arka direkte seken topla buluşan Adem Büyük’ün şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


86. dakikada Pereira’nın ortasında ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx


Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Efecan Karaca xxx, Mbilla xx (Emre Nefiz dk. 72 x), Emre Akbaba xxx, Fofana xxx, N’sakala xxx, Welinton Souza Silva xxx, Tzavellas xxx, Taha Yalçıner xx (Maniatis dk 18 x), Gassama xxx, Vagner Love xxx (Lungu dk. 62 xx)


Yedekler: Remy, Sackey, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç, Ufuk Ceylan


Teknik Direktör: Safet Susic


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Yalçın Ayhan xxx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx (Eren dk. 83 ?), Barazite xx (Azubuike dk. 62 x), Sadık Çiftpınar xxx, Adem Büyük xxx, Aly Cissokho xx, Chebake xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xx (Dia dk. 46 xx), Aytaç Kara xx


Yedekler: Farnolle, Sincere, Ferhat, Murat, Mina Meza, Dening, Diallo


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Vagner Love (dk. 50) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Welinton (dk. 53) (Alanyaspor), Pereira (dk. 82) Aytaç Kara (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)




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