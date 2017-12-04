Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Kayserispor atağında korner direği yanından Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşu Cenk Ahmet kafayla uzaklaştırdı.

21. dakikada Kayserispor Güray Vural’ın golüyle 1-0 öne geçti. 0-1

25. dakikada topa sahip olan Lopez’in sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Bulut yükselerek vurdu. Kaleci Haydar zor pozisyonda topa dokunarak mutlak bir golü önledi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bülent Yıldırım x, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx

Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, N’Sakala xxx, Welinton Souza Silva xxx, Fofana xxx, Sackey xx, Taha Yalçıner xxx, Emre Akbaba xxx, Efecan Karaca xxx, Emre Nefis xx, Lungu xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Remy Riou, Birol Parlak, Yusuf Serdar Çoban, Berkan Emir, Landel, Hasan Emiroğlu, Rauf Öktem

Teknik Direktör: Safet Susic

Kayserispor: Silviu Lung xxx, Tiago Loges xxx, Kana Biyik xx, Cristian Sapunaru xxx, Atila Turan xx, Şamil Çinaz xx, Stephane Badji xx, Deniz Türüç xxx, Güray Vural xxx, Ryan Mendes xxx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Espinoza Toledo, Dejen Meleg, Nikola, Fernando Boldrin, Erdal Öztürk, Oleksandr Kucher

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Güray Vural (dk. 21) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Şamil Çinaz, Mendes (Kayserispor), Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Souza (Aytemiz Alanyaspor)