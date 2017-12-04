Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Mücadele konuk takım Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba sol çaprazda iki rakibini çalımlayarak içeriye pasını attı. Lungu’nun dokunduğu topu kaleci Lung son anda kurtardı.
62. dakikada Cenk Ahmet’in 30 metreden sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.
73. dakikada Aytemiz Alanyaspor’da Welinton Souza ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
81. dakikada Emre Akbaba’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan’ın vuruşunda top Lung’da kaldı.
90+3. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bülent Yıldırım x, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx
Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Berkan Emir dk. 90+2 ?), N’Sakala xxx, Welinton Souza Silva xxx, Fofana xxx, Sackey xx, Taha Yalçıner xxx, Emre Akbaba xxx, Efecan Karaca xxx, Emre Nefiz xx, Lungu xx (Yusuf Serdar Çoban dk. 70 x)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Remy Riou, Birol Parlak, Landel, Hasan Emiroğlu, Rauf Öktem
Teknik Direktör: Safet Susic
Kayserispor: Silviu Lung xxx, Tiago Loges xxx, Kana Biyik xx, Cristian Sapunaru xxx, Atila Turan xx ( Fernando Boldrin dk. 70 x), Şamil Çinaz xx (Nikola dk. 75 x), Stephane Badji xx, Deniz Türüç xxx, Güray Vural xxx, Ryan Mendes xxx, Umut Bulut xxx (Espinoza Toledo dk. 90+2 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Dejen Meleg, Erdal Öztürk, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Güray Vural (dk. 21), Umut (dk. 90+3) (Kayserispor), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Welinton Souza (dk. 73) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Şamil Çinaz, Mendes, Güray Vural (Kayserispor), Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Souza, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)