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10 Eylül 2017 20:55

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10 Eylül 2017 20:55

haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan Yekta’nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Eto’o’nun şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.


16. dakikada El Kabir’in yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert şut kalenin üzerinden az farkla auta gitti.


20. dakikada Gomis’in pasında topla buluşan N’diaye’nin etkisiz vuruşu yandan dışarıya gitti.


29. dakikada ceza alan içerisi sağ çaprazında topla buluşan Maicon’un sert şutunu kaleci Muslera güçlükle çeldi. Altı pas içerisine düşen topu Galatasaray savunması son anda uzaklaştırdı.


34. dakikada sağ kanattan Rodrigues’in yerden ortasında altıpas noktasında Gomis topu ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Antalya OPET


Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx


Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta xx, Charles xx, Danilo xx, Maicon xx, El Kabir xx, Eto’o xx


Yedekler: Ozan, Boffin, Salih Dursun, Musa Nizam, Nazım Sangare, Aydın Karabulut, Harun Alpsoy, Chico, Vainqueur, Emre Güral


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Linnes xx, N’diaye xx, Fernando xx, Tolga Cigerci xx, Belhanda xx, Rodrigues xx, Gomis xxx


Yedekler: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Tarık Çamdal, Koray Günter, Denayer, Feghouli


Teknik Direktör: Igor Tudor


Gol: Gomis (dk. 34) (Galatasaray)




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