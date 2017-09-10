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10 Eylül 2017 22:06

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10 Eylül 2017 22:06

haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eto’o’nun iki rakip oyuncudan sıyrıldıktan yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kolaylıkla kontrol etti.


64. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Rodrigues’in ortasında kaleci Ferhat Kaplan zamanında çıkıp Gomis’ten önce topa sahip oldu.


82. dakikada ceza alanı yayı dışında topu önünde bulan Emre Güral’ın sert şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.


83. dakikada hızlı kullanılan kornerde Aydın topu Charles’e verdi. Charles’in altı pas içerisine yaptığı ortayı Eto’o kafayla ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Antalya OPET


Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx


Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx (Salih Dursun dk. 89 ?), Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta xx, Charles xx, Danilo xx (Emre Güral dk. 67 x), Maicon xx, El Kabir xx (Aydın Karabulut dk. 53 x), Eto’o xxx


Yedekler: Ozan, Boffin, Musa Nizam, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Chico, Vainqueur


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx (Denayer dk. 63 x), Linnes xx, N’diaye xx (Selçuk dk. 62 x), Fernado xx, Tolga Cigerci xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 88 ?), Rodrigues xx, Gomis xxx


Yedekler: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Tarık Çamdal, Koray Günter


Teknik Direktör: Igor Tudor


Goller: Gomis (dk. 34) (Galatasaray), Eto’o (dk. 83) (Antalyaspor)


Sarı kart: Linnes (Galatasaray), Salih Dursun (Antalyaspor)




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