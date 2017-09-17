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17 Eylül 2017 21:01

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17 Eylül 2017 21:01

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Janssen’in ceza sahası sağ çaprazından ortasında Giuliano’nun topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


16. dakikada sağ kanattan Valbuena’nın ortasında ceza sahası sahası içinde Josef de Souza’nın kafayla indirdiği topa Janssen’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


34. dakikada Valbuena’nın sağ çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Haydar, kornere çeldi.


36. dakikada kaleci cepheden gören bir noktadan Valbuena’nın serbest vuruşunda top kaleci Haydar’da kaldı.


42. dakikada Fernandes, Efecan Karaca, Love paslaşmasından sonra Love ceza alanı içerisindeki Emre Akbaba’ya müthiş bir pas çıkardı. Emre Akbaba topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. 1-1


45+2. dakikada sağ kanattan Isla’nın ceza alanı içerisine yerden ortasında Valbuena sağ ayağıyla yaptığı topu filelere gönderdi. 1-2



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Birol Parlak xx, Berkan Emir xx, Efecan Karaca xx, Taha Yalçıner xx, M’billa xx, Emre Akbaba xx, Fernandes xx, Vagner Love xx


Yedekler: Riou, Maniatis, Serdar Çoban, Lungu, Fofana, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, N’sakala, Welinton Silva


Teknik Direktör: Safet Susic


Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Josef de Souza xx, Ozan Tufan xx, Dirar x (Mehmet Ekici dk. 32 xx), Giuliano xx, Valbuena xxx, Janssen xxx


Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Fernandao, Şener, Erten Ersu, Oğuz Kaan Güçtekin, Chahechouhe, Soldado


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Janssen (dk. 16), Valbuena (dk. 45+2) (Fenerbahçe), Emre Akbaba (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Neto, Josef de Souza (Fenerbahçe)




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