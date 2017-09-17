haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Janssen’in düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu Giuliano ağlara gönderdi. 1-3
65. dakikada Isla’nın pasında ceza sahası içinde Janssen’in vuruşunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.
73. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Janssen’in vuruşunda top üstten auta gitti.
74. dakikada Love’ın pasında iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Kameni ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Efecan’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından auta çıktı.
90+5. dakikada Alper Potuk’un sol kanattan ortasında altıpas içinde Valbuena’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x (Welinton Silva dk. 55 x), Tzavellas xx, Birol Parlak x, Berkan Emir xx (N’sakala dk. 61 xx), Efecan Karaca xx, Taha Yalçıner x, M’billa xx (Lungu dk. 66 x), Emre Akbaba xx, Fernandes xx, Vagner Love xx
Yedekler: Riou, Maniatis, Serdar Çoban, Fofana, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Safet Susic
Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xxx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Josef de Souza xx, Ozan Tufan xx, Dirar x (Mehmet Ekici dk. 32 xx, Alper Potuk dk. 78 xx), Giuliano xx, Valbuena xxx, Janssen xx (Soldado dk. 84 ?)
Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Fernandao, Şener, Erten Ersu, Oğuz Kaan Güçtekin, Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Janssen (dk. 16), Valbuena (dk. 45+2 ve 90+5), Giuliano (dk. 60 pen.) (Fenerbahçe), Emre Akbaba (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Neto, Josef de Souza, Kameni (Fenerbahçe)