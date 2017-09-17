Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 22:09

Süper Lig

Süper Lig’in 5.

Süper Lig

17 Eylül 2017 22:09

haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Janssen’in düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu Giuliano ağlara gönderdi. 1-3


65. dakikada Isla’nın pasında ceza sahası içinde Janssen’in vuruşunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.


73. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Janssen’in vuruşunda top üstten auta gitti.


74. dakikada Love’ın pasında iki oyuncudan sıyrılıp kaleci Kameni ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Efecan’ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından auta çıktı.


90+5. dakikada Alper Potuk’un sol kanattan ortasında altıpas içinde Valbuena’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x (Welinton Silva dk. 55 x), Tzavellas xx, Birol Parlak x, Berkan Emir xx (N’sakala dk. 61 xx), Efecan Karaca xx, Taha Yalçıner x, M’billa xx (Lungu dk. 66 x), Emre Akbaba xx, Fernandes xx, Vagner Love xx


Yedekler: Riou, Maniatis, Serdar Çoban, Fofana, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz


Teknik Direktör: Safet Susic


Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xxx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Josef de Souza xx, Ozan Tufan xx, Dirar x (Mehmet Ekici dk. 32 xx, Alper Potuk dk. 78 xx), Giuliano xx, Valbuena xxx, Janssen xx (Soldado dk. 84 ?)


Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Fernandao, Şener, Erten Ersu, Oğuz Kaan Güçtekin, Chahechouhe


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Janssen (dk. 16), Valbuena (dk. 45+2 ve 90+5), Giuliano (dk. 60 pen.) (Fenerbahçe), Emre Akbaba (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Neto, Josef de Souza, Kameni (Fenerbahçe)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç