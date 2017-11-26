Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta gelişen Fenerbahçe atağında İsmail Köybaşı, iki Antalyasporlu oyuncuyu geçtikten sonra ceza alanı içerisindeki Jannsen’e topu verdi. Jannsen’in sağ ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta gitti.

13. dakikada Sakıb Aytaç’ın sol kanattan ceza alanı içerisine yerden yaptığı ortayı Fenerbahçe savunması uzaklaştırmaya çalışırken, top yine Sakıb’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptı sert vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.

24. dakikada sağ kanat ceza alanı içerisinde topu alan Dirar’ın pasında topla buluşan Chahechouhe’nun sert şutunu kaleci Ferhat güçlükle kurtardı.

35. dakikada Nasri’nin ara pasında ceza alanı altı pas içerisinde topla buluşan Eto’o, istediği vuruşu yapamayınca kaleci Volkan topa kolaylıkla sahip oldu.

40. dakikada sağ kanattan seri çalımlarla ceza alanı içerisine giren Chahechouhe’nun sağ çaprazdan sert şutu yandan dışarıya gitti.

45. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Guiliano, pasını Janssen’e verdi. Jannsen, ceza alanı içerisine giren Guiliano’ya verdiği topta, yıldız oyuncunun sağ çaprazdan sert şutu kaleci Ferhat’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Charles xx, Vainqueur xx, Maicon xx, Nasri xx, Deniz Kadah xx, Eto’o xx

Yedekler: Boffin, Ozan, Nazım Sangare, Emre Güral, Harun, Aydın Karabulut, Yekta, Musa Nizam, El Kabir

Teknik Direktör: Leonardo Araujo

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skertel xx, Neustadter xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Chahechouhe xx, Josef De Souza xx, Dirar xx, Guiliano xx, Jannsen xx

Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Alper, Ozan, Mehmet Ekici, Neto, Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Guiliano (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Charles (Antalyaspor)