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26 Kasım 2017 21:30

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

26 Kasım 2017 21:30

haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Guiliano’nun ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Fenerbahçe’de Aatif’ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu yandan dışarıya gitti.


49. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleci Volkan’la karşı karşıya kalan Samuel Eto’o’nun vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.


50. dakikada Guiliano’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Dirar’ın sert şutu kalenin üzerinden dışarıya gitti.


57. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan arka direğe ortasında topu kontrol eden Dirar’ın vuruşu kaleci Ferhat’ta kaldı.


75. dakikada kaleyi cepheden gören Nasri’nin yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşu kaleci Volkan, uzanarak köşeden çıkardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx


Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx (Aydın Karabulut dk. 88 ?), Charles xx, Vainqueur xx (El Kabir dk. 81 x), Maicon xx (Emre Güral dk. 71 xx), Nasri xx, Deniz Kadah xx, Eto’o xx


Yedekler: Boffin, Ozan, Nazım Sangare, Harun, Yekta, Musa Nizam


Teknik Direktör: Leonardo Araujo


Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skertel xx, Neustadter xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Chahechouhe xx (Soldado dk. 67 x, Valbuena dk. 77 x), Josef de Souza xx, Dirar xx (Alper dk. 88 ?), Guiliano xx, Jannsen xx


Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Guiliano (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Charles (Antalyaspor), Josef de Souza, Jannsen (Fenerbahçe)




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