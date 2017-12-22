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22 Aralık 2017 20:56

Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

22 Aralık 2017 20:56

hafta açılış maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta, Emre Akbaba’nın kavisli ortası üst kale direğine çarparak auta çıktı.


21. dakikada Deniz Kadah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.


22. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Vagner Love’nin penaltı noktası üzerinden yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1


23. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Chico’nun ters vuruşu az farkla üstten auta gitti.


32. dakikada El Kabir’ın kısa pasında topla ilerleyen Emre Güral’ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1



Stat: Antalya


Hakemler: Serkan Çınar x, Süleyman Özay x, Mehmet Cem Hanoğlu x


Antalyaspor: Ferhat x, Sakıb x, Nazım Sangare x, Chico x, Diego x, Charles x, Vainqueuer x, Maicon x, El Kabir x, Deniz Kadah x, Emre Güral xx


Yedekler: Boffin, Yusuf Çelik, Zeki, Yekta, Mustafa, Harun, Musa


Teknik Direktör: David Badia


Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x, N’sakala x, Tzavellas x, Fofana x, Maniatis x, Taha x, Efecan x, Emre Akbaba xx, Fernandes x, Vagner Love xx


Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Yusuf Serdar Çoban, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz


Teknik Direktör: Safet Susiç


Goller: Vagner Love (dk. 22) (Aytemiz Alanyaspor), Emre Güral (dk. 32) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Sangare, El Kabir, Deniz Kadah (Antalyaspor), Efecan (Aytemiz Alanyaspor)




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