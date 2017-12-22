Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

hafta açılış maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta, Emre Akbaba’nın kavisli ortası üst kale direğine çarparak auta çıktı.
21. dakikada Deniz Kadah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Vagner Love’nin penaltı noktası üzerinden yerden şutunda top ağlara gitti. 0-1
23. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Chico’nun ters vuruşu az farkla üstten auta gitti.
32. dakikada El Kabir’ın kısa pasında topla ilerleyen Emre Güral’ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 1-1
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Çınar x, Süleyman Özay x, Mehmet Cem Hanoğlu x
Antalyaspor: Ferhat x, Sakıb x, Nazım Sangare x, Chico x, Diego x, Charles x, Vainqueuer x, Maicon x, El Kabir x, Deniz Kadah x, Emre Güral xx
Yedekler: Boffin, Yusuf Çelik, Zeki, Yekta, Mustafa, Harun, Musa
Teknik Direktör: David Badia
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x, N’sakala x, Tzavellas x, Fofana x, Maniatis x, Taha x, Efecan x, Emre Akbaba xx, Fernandes x, Vagner Love xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Yusuf Serdar Çoban, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Safet Susiç
Goller: Vagner Love (dk. 22) (Aytemiz Alanyaspor), Emre Güral (dk. 32) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sangare, El Kabir, Deniz Kadah (Antalyaspor), Efecan (Aytemiz Alanyaspor)