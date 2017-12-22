Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

hafta açılış maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Sakıb’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Deniz Kadah, ayak içi gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada Sakıb’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Haydar çıkardı. Dönen topu önünde bulan El Kabir’in şutunu defans uzaklaştırdı.

64. dakikada Emre Güral’ın ceza yayı üzerinden plase vuruşu az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada El Kabir’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çeldi.

84. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine topla giren Deniz Kadah kaleye şutunu çekmek istedi ancak bu top pas oldu. Topla buluşan Emre Güral bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Çınar x, Süleyman Özay x, Mehmet Cem Hanoğlu x

Antalyaspor: Ferhat xx, Sakıb xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Diego xx, Charles xx (Yekta dk. 78 x), Vainqueur xxx (Harun dk. 88 ?), Maicon xx, El Kabir xx, Deniz Kadah xxx, Emre Güral xxx (Musa dk. 90)

Yedekler: Boffın, Yusuf Çelik, Zeki, Mustafa

Teknik Direktör: David Badia

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama x (Cenk Ahmet dk. 62 x), N’sakala x, Tzavellas x, Fofana x, Maniatis x (Emre Nefiz dk. 80 x), Taha x, Efecan x, Emre Akbaba xx, Fernandes x (Yusuf Çoban

dk. 61 x), Vagner Love xx

Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Landel, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Emre Güral (dk. 32 ve 84), Deniz Kadah (dk. 51) (Antalyaspor), Vagner Love (dk. 22) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Sangare, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral (Antalyaspor), Efecan, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)