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09 Ocak 2017 17:21

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 20 kilo esrar çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 20 kilo esrar çıktı

09 Ocak 2017 17:21

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında bir otomobilde yapılan aramada 20 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerinin ilçenin girişinde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan ve plakası belirtilmeyen aracın bagaj kısmına gizlenmiş 20 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesine el koyan polis olayla ilgili T.K., (18) H.O. (30) ve H.T. (22) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



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