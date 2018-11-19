Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durduğu otomobilde satışa hazır halde paketlenmiş 200 gram esrar, hassas terazi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durduğu otomobilde satışa hazır halde paketlenmiş 200 gram esrar, hassas terazi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Okurcalar Mahallesi'nde durumundan şüphe duydukları 07 N 3564 otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, satışa hazır halde paketmiş 200 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirirken sürücü Oktay T.'i gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.