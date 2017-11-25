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25 Kasım 2017 09:49

Şüpheli paketin sahibi aranan şahıs çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde PTT önünde telefon kulübelerinin yanında uzun süre alınmayan valizler paniğe neden oldu.

Şüpheli paketin sahibi aranan şahıs çıktı

25 Kasım 2017 09:49

Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen ve valizlerin kendisine ait olduğunu söyleyen şahsın arandığı belirlendi. Gözaltına alınan valizlerin sahibi tutuklandı.


Antalya Caddesi üzerinde bulunan PTT Manavgat Şubesi önünde şüpheli paket paniği yaşandı. PTT önündeki telefon kulübelerinin yanına bırakılan ve uzun süre alınmayan valizler, PTT güvenlik görevlisi Ali Badem tarafından tarafından emniyete bildirildi.


PTT binası önüne gelen polisler, valizlerin yakınındaki vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra bant çekerek vatandaşların olay yerine girmelerini engellemeye çalıştı. Bu sırada PTT’den çıkan bir şahıs valizlerin kendisine ait olduğunu, PTT’den para gönderirken işlerinin uzadığını belirterek polislerle birlikte valizleri açtı. Valizlerde şahsa ait kıyafetler çıktı. Şahsın kimlik kontrolünü yapan polisler ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan arandığının belirlenmesi üzerine adının Ali Badem olduğu belirlenen şahsı valizlerle birlikte Şelale Polis Karakoluna götürdü. Ali Badem, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.


Öte yandan hem güvenlik görevlisinin, hem de valizlerin sahibinin isminin Ali Badem olması ise kısa süreli karışıklığa sebep oldu.




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