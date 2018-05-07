Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 16:17

Şüpheli valize sosyal medyadan naklen yayın

Antalya’da işlek bir cadde üzerine bırakılan yolcu valiz bomba imha uzmanı tarafından açılıp kontrol edildi.

Şüpheli valize sosyal medyadan naklen yayın

07 Mayıs 2018 16:17

Valizin içerisinden kıyafetler çıkarken, olay yerine toplanan vatandaşların o anları cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayınlaması dikkat çekti.


Olay Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından cadde üzerine bırakılan valizi görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, valizi şüpheli olarak değerlendirip bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı talep etti. Polis bu sırada bulvar üzerindeki yan yolun trafiğini durdururken, yaya geçişini de kapattı.


Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi kontrol ederek açtı. Unutulduğu düşünülen yolcu valizinin içerisinden kişisel eşyalar ve kıyafetler çıktı. Çevredeki vatandaşlardan bazıları tüm bu anları meraklı gözlerle izlerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayınladı.


Ekipler, valizi incelenmek üzere polis merkezine götürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç