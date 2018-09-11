Sur Yapı Antalya'da 450 bin metrekare imalat tamamlandı

Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi'nde bir ve ikinci etapların inşaatı hızla devam ediyor. 23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi 24 saat aralıksız çalışıyor. Projenin ilk etabında yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 konutun 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. Sur Yapı Antalya Projesi'nde bugüne kadar 450 bin metrekare imalat yapılarak kaba inşaatın yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Kaba inşaatın Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, Antalya'da hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin inşasına hızla devam ediyor. 8 milyar TL yatırımla 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya'ya kurulan yeni şehrin Projede inşaat faaliyetleri 24 saat aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 93 blokta 6 bin 417 konutta 450 bin metrekare imalat gerçekleştirildi.

6 bin 417 konut 2019'da teslim edilecek

İlk etapta yer alan konutların zamanında teslimi için hızla çalışılıyor. İlk etapta yer alan 6417 konutun 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. İlk etabın yüzde 50'lik kaba inşaatı tamamlandı. Eylül sonuna kadar %100 ünün tamamlanması hedefleniyor.

23 kule vinç aynı anda çalışıyor

Hafriyat sırasında 27 bin kamyon seferi yapılırken ilk etapta hafriyatın yüzde 100'lük kısmı tamamlandı. 23 kule vincin aynı anda çalıştığı projede birçok bloğun duvar örülme işlemleri başladı.

Birinci etapta bulunan 93 bloktaki binalar aynı anda yükseliyor. Ayrıca bazı bloklarda doğrama ve cephe çalışmalarına başlandı. İkinci etabın çalışmaları da ayrıca başladı.

İkinci etabın hafriyat çalışmaları sürüyor. Sur Yapı Antalya Projesi'nin Turkuaz etabından 60 ay ve 0,98 vade ile 2.200 TL'den başlayan taksitlerle evlerini alabiliyor.

Yakın zaman içinde lansmanı yapılması beklenen projede lansman öncesi son fırsatlar yaşanıyor.

Antalya'nın İstiklal'i Sur Cadde olacak

Aynı kampanya şartlarıyla isteyenler ofis ya da dükkanlarını Sur Cadde'den alabiliyor. Sur Yapı tarafından Antalya'ya kazandırılacak olan Sur Cadde projesi ticari alan, ofis ve daireleri ile dikkat çekiyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya'nın yeni İstiklal Caddesi havası yansıtılmış olacak. Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ayfon, Burdur ve Konya olmak üzere Türkiye'nin 58 farklı iline dağılan bir skalada satış gerçekleştirilen ve bugüne kadar bin 800 bağımsız bölümün satıldığı projeye sadece ülke içinden değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden de ilgi gösteriliyor.

Yabancı ülke vatandaşlarına çok sayıda satış yapıldı

Yurtdışından da yüzlerce kişi Antalya projesine yatırım yaptı. Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil birçok yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talep geldi.

Dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım yaptı

Dünya üzerindeki Türk vatandaşları da projeden çok sayıda satın alma gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi ülkeler ilk başlarda geldi. Proje hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı ilgi görüyor.

Antalya bir dünya markası

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "6 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatın yüzde 50'sini tamamladık. 450 bin metrekarenin üzerinde inşaat imalatı yaptık. Bir kıyas yapacak olursak İstanbul'da orta ölçekli 9 konut projesinin inşaatını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız anlamına gelir, bu çok iyi bir performans. Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir inşa ediyoruz. İçerisinde 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler var. Büyük kent parkıyla beraber ciddi bir şehir inşa etmiş oluyoruz. 8 yılda, 8 milyar TL'lik büyük bir ekonomik aktivite olacak. Bunun büyük bir kısmını da Antalyalı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Aralık ayında satışa başladığımızda Türkiye'nin her tarafından hatta dünyadan çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Yaptığımız iş çok iyi anlaşıldı. Antalya'nın bir dünya markası olduğunu hep beraber bir kez daha görmüş olduk” dedi.