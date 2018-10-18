Suriye üzerinden gelen toz bulutu Antalya'ya giriş yaptı

Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu Antalya'da da etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde şehir merkezinde görüş mesafesi azalırken 103 metre yüksekliği bulunan EXPO 2016 kulesi toz bulutu arasında kaldı . Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri "Toz bulutu bugün şehrimize giriş yaptı. Yarın daha da etkili olacak. Yarından sonra başlaması beklenilen yağmur ile birlikte kaybolması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan toz bulutu, dün gece Antalya'ya da ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, boğucu bir havanın hakim olmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Antalya'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Antalya'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan 103 metre yüksekliğindeki EXPO 2016 kulesi ise toz bulutunun arasında neredeyse kayboldu. Şehrin yüksek kesimlerinden Antalya'yı izlemek isteyenler ise toz bulutu nedeniyle şehri göremedi. Şehrin üzerinde kaplanan toz bulutu nedeniyle dağlar da görünmüyor.

"Yarın daha da etkili olacak"

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Toz bulutu bugün şehrimize giriş yaptı. Yarın daha da etkili olacak. Yarından sonra başlaması beklenilen yağmur ile birlikte kaybolması bekleniyor. Şu an için hayatı etkilediği söylenemez. Yağmur ile birlikte hafif şekilde çamur görebiliriz. Antalya'da cumartesi öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Meteoroloji Böle Müdürlüğü, toz taşınımı sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.