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12 Temmuz 2017 14:59

Suriyeli Abdurrahman’ın süs havuzu keyfi

Antalya’da kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Suriyeli çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yol üzerinde bulunan süs havuzunda serinledi.

Suriyeli Abdurrahman’ın süs havuzu keyfi

12 Temmuz 2017 14:59


Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Suriyeli çocukları da etkiledi. Kendilerinden büyük arabaları ile akşama kadar sokaklarda kağıt toplayan çocukların öğle molası ise Mevlana Kavşağındaki süs havuzu oldu. 2 yıldır Türkiye’de yaşayan 12 yaşındaki Abdurrahman Hüseyin, tehlikeye aldırmadan kendisini havuza attı. Zaman zaman suya balıklama atlayan küçük Abdurrahman’ın, şelale şeklindeki fıskiyelerdeki eğlencesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Dakikalarca çevresindeki akan trafiğe, tehlikeye ve kimseye aldırmayan Abdurrahman’ın havuz keyfi arabasını alıp alandan uzaklaşmasıyla sona erdi.




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