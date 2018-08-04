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04 Ağustos 2018 14:43

Suriyeli çocuğu ölüm lokantada yakaladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli çocuğu ölüm lokantada yakaladı

04 Ağustos 2018 14:43

Küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından tekbirler eşliğinde morgdan alındı.


Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği iş yerinde tüp gazı sıkışması sonucu yaşanan şiddetli patlamada içeride bulunan 3’ü çocuk müşteri olmak üzere 5 kişi yaralandı. Patlama esnasında müşteri olarak geldiği lokantada yemek yiyen Suriye uyruklu Hassen Muhammedmuslu, ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle vücudunda ağır yanıklar meydana gelen çocuk, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Muhammedmuslu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen gece yarısını hayatını kaybetti. Muhammedmuslu’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarının omuzunda tekbirler eşliğinde alındı. Küçük çocuğun cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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