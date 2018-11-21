Suriyeli çocuklar Akdeniz'deki göçmen ölümleri için sahilde buluştu

Antalya sahillerinde Suriyeli çocukların katılımıyla Akdeniz'de yaşanan göçmen çocuk ölümlerine dikkat çekmek için “Boğulmayan Umutlar” etkinliği düzenlendi.

AK Parti Antalya Gençlik Kolları “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Akdeniz'de yaşanan çocuk ölümlerine “Boğulmayan Umutlar” etkinliği ile farkındalık oluşturdu. Lara plajlarında düzenlenen etkinlikte, Suriyeli çocuklar uçurtma uçurdu denize balon bıraktı ve gönüllerince eğlendi.

Etkinlik sonrası AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, "Gençlik Kolları olarak Dünya Çocuk Hakları gününde Akdeniz sahillerinde göçmen çocuklarımız birlikteyiz. 2 Eylül 2015 tarihinde zulümden vahşetten ve hukuksuzluktan kaçan aylan bebek ve ailesinin cansız bedenleri Akdeniz sahillerine vurmuştur. O gün aylan bebek olarak bilinen 2 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra 3 yaşındaki kardeşi Galip Kurdi 9 aylık Hasa Zekeriya 1 yaşındaki ikiz kardeşler Abdullah ve Zeynep Cafer, 7 yaşındaki Ahmet Habi, 11 yaşındaki Tahara Cumhuriye ve Haydar Ahmet isimlerindeki çocuklar ve daha niceleri bu sahillerde ve kendi ülkelerinde ne yazık ki hayatlarını kaybetmişlerdir. Avrupa'nın orta yerinde Akdeniz, Saray Bosna'da Srebrenitsa katliamını bu dünya ne çabuk unuttu? Orada bir çocuğun annesine 'çocukları küçük kurşunlarla öldüler değil mi anne?' sözlerini hatırlatmak isterim. Boşnak çocuklar gibi Suriye'li çocukların da tek suçu Müslüman olmaktı” dedi.

Suriye'de devam eden savaşta şu ana kadar 511 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Suriyeli mültecilere 8.1 milyar dolar yardımda bulunduk. Bu konuda dünya sıralamasında birinciyiz. Devlet olarak zulüm görmüş insanların her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu sahillere cesetleri vuran insanların, çocukların hayalleri sadece bir umuda yolculuktu. Ancak onların umutları bu sahillerde boğuldu. İşte bu kez bu sahillerde umutlar boğulmuyor, bu kez Akdeniz sahillerinde çocuklar ölmüyor, Akdeniz sahillerinde gözyaşı yok. Bu sahillerde artık annelerin feryatları değil çocukların cıvıltıları var. AK Gençler olarak bugün Suriyeli çocuklarımız ile beraberiz. Biz şuna inanıyoruz, bu çocukların bu savaşlar ile en ufak bir ilgisi yok. Savaşlardan en çok zarar görenler bu çocuklar oldu."

Öte yandan etkinlikte çocuklar gökyüzüne güvercin bıraktı.