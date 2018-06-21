Suriyeli hırsız çaldığı paralarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü şehir dışına çıkacak olan T.D, eşyalarını bavullara koyarak yaşadığı apartmanın önüne indirdi. T.D. kalan diğer eşyalarını almak için yeniden dairesine çıktığı sırada apartmanın önüne bıraktığı 2 bavul çalındı. T.D.’nin ihbarı üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Suriye uyruklu V.E.İ. gözaltına alındı. V.E.İ.’nin çaldığı bavullar içerisinde 37 bin 300 TL para, çeşitli ziynet eşyaları ile 2 adet banka kartı bulundu. Para ve ziynet eşyaları T.D.’ye teslim edilirken, V.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.