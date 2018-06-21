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21 Haziran 2018 12:23

Suriyeli hırsız çaldığı paralarla yakalandı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan bavulu çalan Suriyeli yakalandı.

Suriyeli hırsız çaldığı paralarla yakalandı

21 Haziran 2018 12:23


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü şehir dışına çıkacak olan T.D, eşyalarını bavullara koyarak yaşadığı apartmanın önüne indirdi. T.D. kalan diğer eşyalarını almak için yeniden dairesine çıktığı sırada apartmanın önüne bıraktığı 2 bavul çalındı. T.D.’nin ihbarı üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Suriye uyruklu V.E.İ. gözaltına alındı. V.E.İ.’nin çaldığı bavullar içerisinde 37 bin 300 TL para, çeşitli ziynet eşyaları ile 2 adet banka kartı bulundu. Para ve ziynet eşyaları T.D.’ye teslim edilirken, V.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.




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