Suriyeli kadın para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta yaşayan Suriyeli Samar Rajab Basha, Yukarı Hisar Mahallesi Yapay Şelale yakınlarında kaldırımda bir cüzdan buldu. Cüzdanda 3 bin 500 TL para, banka kartları ve kimlik kartı olduğunu gören Basha, cüzdanın sahibini bulmak için tanıdıklarına haber verdi. Samar Rajab Basha’nın yolda yürürken bulduğu cüzdanın sahibi, cüzdandaki kimlikten yola çıkılarak Hüseyin Tepe’nin aracılığıyla bulundu. Suriyeli kadın, cüzdanın sahibi 34 yaşındaki Ertan Dibek ile bir iş yerinde buluşarak para dolu cüzdanı eliyle teslim etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerinde çalışan cüzdan sahibi Ertan Dibek cüzdanına ve parasına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yolda yürürken kaldırımda bir cüzdan gördüğünü belirten Suriyeli Samar Rajab Basha, “Cüzdanı aldıktan sonra sahibini bulmak için tanıdığım Aynur Budak’a bilgi verdim. Oda 82 Salı Pazarı sahibi Hüseyin Tepe aracılığıyla kimlik bilgilerinden bir tanıdığına ulaştı. Daha sonra kendisine haber gönderdik. Bugün de burada buluşarak cüzdanını teslim ettim. Biz kesinlikle haram para yemeyiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik işlerinde çalışan cüzdan sahibi Ertan Dibek de eşi ve kendi maaşını bankadan çektiğini belirterek, yolda eşi ve çocuğuyla giderken cüzdanı düşürdüğünü ve eve varınca haberi olduğunu anlattı. Akşam bir tanıdığının vasıtasıyla cüzdanının bulunduğu haberini aldığını ve çok sevindiğini belirten Dibek, “Bugün buluşarak cüzdanı teslim aldım. Allah razı olsun Suriyeli ablamızdan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Helal paramızdı” diye konuştu.

Suriyeli kadın, cüzdan sahibi Dibek’in vermek istediği 100 lirayı kabul etmedi.