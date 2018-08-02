Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 15:06

Suriyeli Muhammet’in yüzü güldü

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bir mahallede camide düzenlenen yaz Kur’an-ı Kerim Kursunda birinci olan kız öğrenciye ve babasını Suriye’de kaybeden öğrenciye hayırseverlerin desteği ile bisiklet hediye edildi.

Suriyeli Muhammet’in yüzü güldü

02 Ağustos 2018 15:06


Aksu İlçesi’nde Kundu Mahallesi’nde Kundu Merkez Camisinde yaz aylarında düzenlenen Yaz Kur’an Kursuna katılan 13 yaşındaki Semanur Kahraman, kursta verilen eğitimleri başarı ile tamamladı. Eğitimleri birincilik ile bitiren Kahraman’a mahallede bulunan hayırsever kişiler tarafından bisiklet alınarak hediye edildi. Hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Kahraman, hediyenin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildirdi. Öte yandan aynı camide “Her Caminin Bir Yetimi Olsun Projesi” kapsamında babasını Suriye’de trafik kazasında kaybeden Muhammet’e de bisiklet hediye edildi. Küçük Muhammet’in sevinci ise gözlerinde okundu. Öğrencilere bisikletleri Kundu Cami İmamı Ali Şimşek hediye ederek hayatlarında başarılar diledi.



“Allah milletimizden razı olsun."


Her iki hediyeye de katkı sunarak çocukların yüzlerinin gülmesine vesile olan hayırseverlere teşekkür eden Kundu Camii İmamı Ali Şimşek, “Allah milletimizden razı olsun. Hayırsever kardeşlerimiz bu iki güzel çocuğumuzun yüzünün gülmesine vesile oldu. İkisinin de mutlulukları yüzlerinden okundu. Bu şekilde çocuklarımızı kucakladık. Camide eğitim gören öğrencilerimizin hediye ile teşvik edilmesi camiye olan ilgiyi arttırdı. Çocuklarımıza yazın bütün hayatlarını kapsayacak eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç