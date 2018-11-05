Sürpriz evlenme teklifini izlemek isteyenler izdiham oluşturdu

Antalya'da, bir gencin 'Kapalı Yol' olarak bilinen en işlek ve kalabalık cadde girişinde sevgilisine yaptığı romantik evlenme teklifini izlemek isteyenler, izdiham oluşturdu.

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki Saffet Çınar, 6 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı 21 yaşındaki hemşire Emel Özkan'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Genç, teklif için Antalya'nın en işlek ve kalabalık caddesi olan Kapalı Yol olarak bilinen caddeyi tercih etti. Sürpriz için günler öncesinden hazırlanan Çınar, 2 gün önce teklif yapacağı meydana gelerek küçük bir müzik grubu ayarladı. Diğer aksesuarlar ile birlikte dün meydana gelen Çınar, bir yandan hazırlıklarını yaparken diğer yandan da kız arkadaşının arkadaşına sevgilisini meydana getirmesini istedi. Kız arkadaşı ile birlikte meydana gelen hemşire Emel Özkan, kalabalığın içerisine girince yerde gül yaprakları ile yapılmış kalbin içerisinde isminin yazılı olduğunu görünce şaşırdı.

Diz çöküp evlenme teklifi etti

Bu esnada kalabalık içerisinden çıkan Saffet Çınar kız arkadaşının önünde diz çökerek daha önce aldığı yüzüğü uzatarak, “Benimle evlenir misin hayatımın baharı” dedi. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar da genç çifti bu güzel günlerinde yalnız bırakmadı. Gencin evlilik teklifini izlemek için toplanan vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Onlarca kişi cep telefonları ile o anları kaydetti. Genç kız ise kalabalığın da alkışlaması ile Çınar'ın teklifine 'evet' dedi. Teklifin ardından sevgilisine bir de çiçek hediye eden Çınar, daha sonra ayarladığı müzik grubunun çalgıları eşliğinde meydanda dans etti. Genç çift dansın ardından günün anısına özel fotoğraflar çekildikten sonra alandan ayrıldı.

"Aklımın ucundan geçmemişti"

Sevgilisinin sürprizine çok şaşırdığını ifade eden Özkan, “Haftaya istemeye geleceklerdi ama böyle bir şey aklımın ucundan geçmemişti. Çok mutlu oldum. Kendimi çok mutlu hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sürpriz yapmak için Manavgat'tan geldiğini ifade eden Çınar ise, "Allah nasip ederse haftaya sevgilimi istemeye gideceğiz. İsteme öncesi böyle bir sürpriz yapmak istedim. Daha akılda kalıcı olsun istedim. Umarım başarmışımdır" diye konuştu.