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17 Haziran 2017 18:52

Sürücüler kazaya bakarken 5 araç birbirine girdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasına bakmak için yavaşlayan sürücülerin sebep olduğu zincirleme kazada biri otobüs 5 araç birbirine girdi.

Sürücüler kazaya bakarken 5 araç birbirine girdi

17 Haziran 2017 18:52


Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Antalya istikametinden Kemer istikametine gitmekte olan Osman Karadağ idaresindeki 64 LDR 580 plakalı otomobil, Göynük 2 Kavşağı yakınlarında yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Kazadan sonra oradan geçmekte olan bazı sürücüler, kaza yapan otomobili görmek için tedbirsizce yavaşlayınca aynı yöne gitmekte olan Mehmet Ali Cengiz idaresindeki 07 ARM 24 plakalı otel servis otobüsü, Deniz Yıldız idaresindeki 07 MOE 51 plakalı kamyonet, Mehmet Uçdu idaresindeki 07 B 2991 otomobil ve Mehmet Sabri Beşir idaresindeki 07 GK 134 plakalı cip ve plakası alınamayan 2 aracın daha karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan sürücüler, ilk kazaya bakmak için ıslak yolda yavaşlayan araç sürücülerini suçlayarak, “Bizim kaza yapmamıza sebep olduktan sonra çekip gittiler” dediler.


Otobüste bulunan 10 otel personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya karışan otobüsün yan dönmesi sebebiyle D- 400 Karayolu 1,5 saatten fazla süre trafiğe kapandı.




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