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04 Mayıs 2018 09:42

Sürücülere ceza yerine çocuklardan tavsiye

Bu yıl 5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Trafik Haftası etkinliklerinin konusu “Trafikte çocuk güvenliği” olunca, öğrenciler yelek giyip şapka takarak yollara düştü.

Sürücülere ceza yerine çocuklardan tavsiye

04 Mayıs 2018 09:42

“Heyyy! Büyükler, trafik kurallarına uyun, biz çocuklara örnek olun” sloganı gereğince Kemer’de öğrenciler, sürücüleri trafik kuralları konusunda kendilerine örnek olmaları konusunda uyardı.


Kemer Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polis Büro Amirliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Karaçam eşliğinde uygulama noktasına gelen ortaokul son sınıf öğrencileri Sudenaz Lale, Serra Akyıldız, Teoman Can Sek, Mehmet Can, Ahmet Can Özcan polis yeleği ve şapkası takarak uygulamaya katıldı.


İlk önce polis ağabeylerinin araç durdurma ve belgeleri kontrol etmelerini izleyen ve bilgi alan öğrenciler, daha sonra kendileri uygulamaya geçti. Araçları durduran öğrenciler, sürücüleri kırmızı ışıkta geçmemeleri, direksiyon başında cep telefonuyla konuşmamaları, alkollü araç kullanmamaları, tünellere girerken araç farlarını açmaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gibi konularda uyararak farkındalık oluşturmaya çalıştı.


İlk uygulamada görev alan öğrenciler, sürücülere kuralları hatırlatmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, aynı zamanda eğlendiklerini söyledi.


Her yaştan çocuk Trafik Haftası süresince çeşitli etkinliklerde görev alarak sürücülere ve yayalara özellikle trafikte çocukların güvenliği için trafik kurallarına uyulmasını hatırlatacak.




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