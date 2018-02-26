Süs Bitkilerinin gözü ihracatta

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ASBÜD Başkanı Fikret Arık’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bölgedeki süs bitkileri üreticilerinin sıkıntıları gündeme gelirken, süs bitkilerinin geleceği konuşuldu. Arık, derneğin çalışmalarıyla ilgili Çandır’a bilgi verdi. Bölgede ciddi bir süs bitkileri pazarı olduğunu belirten Arık, arz talep dengesindeki sıkıntıya dikkat çekti. Süs bitkileri olarak ihracatta hamle yapmak istediklerini bildiren Arık, “Kümeleşerek, birlikte hareket ederek üretim kapasitemizi kullanıp süs bitkileri sektörünü geliştirmek istiyoruz. Avrupa standartlarında mal üreten Avrupa’ya, Kafkaslara, dünyanın dört bir yanına süs bitkileri ihracatı yapan bir altyapı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Sektörün sıkıntılarını da dile getiren Fikret Arık, “Sektörün üzerindeki KDV yükü üretimin önündeki en büyük engel. Yer sorunumuz var. Üretimimizi artırabilmek için Hazine arazilerine talibiz. Uzun vadeli kiralama sürüleriyle Hazine arazilerinde süs bitkileri üretip üretim ve ihracat hacmimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Çandır: “Süs Bitkilerinin merkezi olabiliriz”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Dernek üyelerine Borsa’nın süs bitkileri alanında yaptığı çalışmaları anlattı. Antalya’da 5 bin 577 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını belirten Çandır, süs bitkileri üretiminin yüzde 30’unu karşılayan şehrin 39 milyon 73 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Bu rakamların artırılabileceğini kaydeden Çandır, “Bu işin yolu birlikte hareket etme kültüründen geçiyor. Birlikte olur, ortak hedefimizi koyarsak yol alır, güzel işler yaparız. Süs bitkilerinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapmak isteriz” dedi. Süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki sektörünün arazi sıkıntısını Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini bildiren Çandır, sektörün KDV ile ilgili taleplerini de uzun süredir dile getirdiklerini anımsattı. TBMM’de KDV ile ilgili bir çalışma olduğunu kaydeden Çandır, “Umuyoruz KDV sıkıntımıza çözüm üretecek bir düzenleme yapılacak” dedi. Antalya’nın süs bitkilerinin üretim merkezi olabileceğini vurgulayan Çandır, üreticilerin dünyaya kaliteli süs bitkilerinin bölgede üretildiğini göstermesi gerektiğini vurguladı.