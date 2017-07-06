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06 Temmuz 2017 09:41

Süs havuzları Suriyeli çocukların meskeni oldu

Antalya’da sıcaktan bunalan kağıt toplayıcısı Suriyeli çocuklar, süs havuzlarında serinliyor.

Süs havuzları Suriyeli çocukların meskeni oldu

06 Temmuz 2017 09:41

Havuzda saatlerce yüzen çocuklar, havuzdaki olası elektrik kaçağı tehlikesine de aldırış etmiyor.


Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Antalya’da, sıcaktan bunalan Suriyeli çocuklar serinlemek için değişik yöntemler buluyor. Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı’nda bulunan süs havuzları, Suriyeli çocukların serinleme mekanı oldu. Kağıt topladıkları araçları süs havuzunun kenarından geçen ana caddeye bırakan çocuklar daha sonra suya atlayarak serinlemeye çalışıyor.


Yaz ayı boyunca birçok kez aynı bölgede havuza giren çocuklar tehlikeye aldırış etmiyor. Yaşları 7-12 arasında değişen çocuklar, olası bir elektrik kaçağı ile suyun kirliliğine aldırmadan havuzlarda yüzüyor. Etrafı taşlık olan havuz kenarında akrobatik hareketler yapan çocuklar, saatlerce yüzüyor.


Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiye boruları ile elektrik kablolarını da umursamayıp suyun içerisinde gönüllerince eğleniyor.




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