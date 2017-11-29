“Süt Hijyeni” sertifika töreni düzenlendi

Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi tarafından, Çomaklı Mahallesinde üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen “Süt Hijyeni Kursu” sona erdi. Kurs sonunda kursa katılanlara sertifikaları törenle verildi. Sertifika törenine Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Şube Müdürü Mehmet Şen, Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Korkuteli İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin ve kursiyerler katıldı.

Törende, Mustafa Özen, “Siz kadınlar bizler için çok önemlisiniz, ben sizlere toprağın sultanları diyorum. Antalya’da birçok yerde seracılık yapılıyor, hemen hemen hepsinde kadın var. Bilinçli kadın çiftçi oranı erkeklerden daha yüksek, buda bizi çok mutlu ediyor. Hepinizi tebrik ediyorum, başarılarınızın devanı diliyorum” dedi.

Sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu hatırlatan Özen, “sütün işleme aşamasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Süt hijyeni önemli bir konu. Bu nedenle iki eğitim daha yapılacak.”

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Çomaklı’dan yaklaşık 60 üreticiye törenle sertifikası teslim verildi.