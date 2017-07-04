Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 17:43

Süt’e 9 kuruşluk zam

Ulusal Süt Konseyinin, 1 Temmuz 2017’den 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacak olan çiğ süt fiyatını 1 lira 30 kuruş olarak belirlemesine Korkuteli’den tepki geldi.

Süt’e 9 kuruşluk zam

04 Temmuz 2017 17:43


Korkuteli Süt Üreticileri birliği Başkanı Fahrettin Kır, çiğ süt referans fiyatına 9 kuruş zam yapılmasına tepki gösterdi. 9 kuruşluk zammı az bulan Kır, “Süt fiyatlarına 9 kuruş zam yaptılar. Şuan Süt fiyatları 1 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Süt hayvanı soya ile besleniyor. Soya da ithal girdi. Süt üreticisinin maliyetinin yüzde 70’ini yem oluşturuyor. Dolar artıyor. Bir kola süt fiyatına bir kilo yem alamıyoruz. Yem fiyatları olmuş 1 lira 160 kuruş. Çiftçi şuan kendi tarlasında işçi haline geldi. Çiftçi üretiyor, vergisini düzenli ödüyor ama sattığı ürün para etmiyor. Çiftçi pazar bulamıyor, aracılar para kazanıyor. Borç batağındaki çiftçi neden üretsin” dedi.


Sütün litre fiyatının en az 1 lira 50 kuruş olması gerektiğini söyleyen Kır, maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti. Kır, “Uzun zamandır süte zam verilmemişti. Süt Konseyinde sanayici ve üreticiler bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde karar alındı. Sütün litre fiyatı 1 lira 21 kuruş’tan 1 lira 30 kuruş olarak belirledi. Ülkemizin durumu malum. Tatmin edici bir rakam değil. Daha yüksek rakamlar bekliyorduk. Bizim talebimiz 1.50 olmasıdır. Bu artış bizim için yeterli olurdu” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!