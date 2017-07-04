Süt’e 9 kuruşluk zam

Korkuteli Süt Üreticileri birliği Başkanı Fahrettin Kır, çiğ süt referans fiyatına 9 kuruş zam yapılmasına tepki gösterdi. 9 kuruşluk zammı az bulan Kır, “Süt fiyatlarına 9 kuruş zam yaptılar. Şuan Süt fiyatları 1 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Süt hayvanı soya ile besleniyor. Soya da ithal girdi. Süt üreticisinin maliyetinin yüzde 70’ini yem oluşturuyor. Dolar artıyor. Bir kola süt fiyatına bir kilo yem alamıyoruz. Yem fiyatları olmuş 1 lira 160 kuruş. Çiftçi şuan kendi tarlasında işçi haline geldi. Çiftçi üretiyor, vergisini düzenli ödüyor ama sattığı ürün para etmiyor. Çiftçi pazar bulamıyor, aracılar para kazanıyor. Borç batağındaki çiftçi neden üretsin” dedi.

Sütün litre fiyatının en az 1 lira 50 kuruş olması gerektiğini söyleyen Kır, maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti. Kır, “Uzun zamandır süte zam verilmemişti. Süt Konseyinde sanayici ve üreticiler bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde karar alındı. Sütün litre fiyatı 1 lira 21 kuruş’tan 1 lira 30 kuruş olarak belirledi. Ülkemizin durumu malum. Tatmin edici bir rakam değil. Daha yüksek rakamlar bekliyorduk. Bizim talebimiz 1.50 olmasıdır. Bu artış bizim için yeterli olurdu” diye konuştu.