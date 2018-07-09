Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 11:03

Synchro Cup-Muratpaşa sona erdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2‘nci Uluslararası Antalya Synchro Cup – Muratpaşa, artistik yüzme turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Synchro Cup-Muratpaşa sona erdi

09 Temmuz 2018 11:03


Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Rusya ve Avusturya’dan 10 kulüp ve 120 sporcunun katıldığı 2‘nci Uluslararası Antalya Synchro Cup- Muratpaşa sona erdi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda 2 gün devam eden turnuvanın kapanışında Başkan Uysal, farklı kategorilerde derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti. Türk milli takım sporcularının solo, düet, mixed düet ve takım kategorilerinde 8 altın madalya elde ettiği şampiyonanın son derece başarılı geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak amatör sporlara desteğimiz her koşulda devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç